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3 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Vatandaş faturayı ödemekte zorlanıyor

03 Ocak 2024, Çarşamba 12:38
Nİğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, elektrik ve doğalgazdan alınan KDV oranının yüzde 1’e indirilmesi için Kanun Teklifi hazırladı.

Gürer, Kanun Teklifi yasalaştığında, ekonomik kriz nedeniyle elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemekte zorlanan dar gelirli vatandaşların enerji giderlerindeki yükünün hafifleyeceğini belirtti. Ekonominin içinde bulunduğu olumsuz tablonun, vatandaşların gelirlerinin giderleri oranında artmaması nedeniyle daha da derinleştiğine değinen CHP’li Gürer, “Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik kriz ortamında hayat pahalılığı yaşanmakta ve temel tüketim maddelerinin fiyatlarında her geçen gün artışlar gözlenmektedir. Bu durum, vatandaşların günlük yaşam giderlerini karşılamakta güçlük çekmelerine neden olmaktadır. Temel ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan vatandaşlar, özellikle enerji giderlerindeki artışlar karşısında ek bir mali yük altına girmektedir” dedi. 2023 yılının ilk 6 ayında 122 binden fazla doğalgaz, 70 bine yakın da elektrik abonesinin, borçlarından dolayı kesinti yaşadığını hatırlatan Gürer, “Faturalarını ödeyemediğinden dolayı elektrik veya doğalgazın kesilmesi birçoğu işsizlik, yüksek enflasyon ve düşük gelir gibi ekonomik sorunlarla mücadele eden aileleri daha da zor bir duruma sokmaktadır” şeklinde konuştu.

Ankara - Mehmet Kara

 

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