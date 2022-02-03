Vatandaş: Hayat pahalılığı virüsten daha tehlikeli

Yapılan zamlar, geçim sıkıntısı salgını unutturdu. Yapılan araştırmaya göre her 4 çalışandan 3’ü salgından ziyade yüksek enflasyon ve hayat pahalılığına çözüm bulmak istediğini söyledi.

Ipsos tarafından yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de çalışanlara bir konuya çözüm getirme imkânları olsa neyi çözmek istedikleri sorulduğunda, yüzde 76’sı hayat pahalılığı ve enflasyon cevabını verdi. Pandemide vak’a sayılarındaki hızlı artışa rağmen salgına çare bulmak isteyeceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 16’da kaldı. Pandemi sürecinin hızlanması ile birlikte iş gücü ve üretimde de aksamalar yaşanıyor. Aralık ayının sonunda, salgının işleri üzerinde olumsuz etkisi olacağını düşünenlerin yüzde 43 olan oranı geçen 1 aylık süreçte 8 puan artarak yüzde 51’e yükselmiş durumda. Salgının işleri üzerinde herhangi bir etkisi olmayacağını düşünenlerin oranı da 5 puan düşerek yüzde 35’e geriledi. Çalışanların yarısından fazlası salgının işgücü üzerinde olumsuz etkisi olduğu görüşünü belirtirken, çalışanların yüzde 45’i işyerlerindeki çalışanların Covid-19’a yakalanmaları ya da temaslı olmalarından dolayı işgücü eksikliği yaşandığını, ama üretime bir etkisi olmadığını aktardı.

Salgın değil, ekonomi öncelikli

Sözcü’nün haberine göre iş hayatındaki dinamiklere rağmen Türkiye’deki en önemli gündemin ekonomi olduğunu ve her konunun ekonomiye bağlandığını kaydeden Ipsos, Sosyal Araştırmalar ve Kalitatif Araştırma Hizmet Birimleri Lideri, İcra Kurulu Üyesi Ece Ertürk, “Söz konusu ekonomi, hayat pahalılığı, alım gücü, olduğunda salgının da beraberinde getirdiği sorunların da önemini bir nebze kaybettiğini görüyoruz. Üretebilecek durumda olan bu insanların elinde tek şans olsa salgını değil ekonomiyi düzeltmeyi yeğliyorlar. Bu da ülkemizin 2022’de imtihanı olacak” dedi.

Haber Merkezi