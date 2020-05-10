Vatandaş kendi evini internetten satabilir

Ticaret Bakanlığı, vatandaşın kendi gayrimenkulünü internet üzerinde ilân vererek satması halinde ceza alacağı yönündeki haberleri yalanlayarak, bu tip bir düzenleme olmadığını ifade etti.

Bakanlık kaynakları bu iddiaların asılsız olduğunu belirtilirken, cezaî sorumluluğun gayrimenkulü olan vatandaşı kapsamadığı sadece yetki belgesi almadan satış yapan emlakçılara yönelik olduğunu açıkladılar. Dünya’da yer alan haberde, vatandaşlara ilişkin bir düzenlemenin yer almadığı yönetmelik ile ilgili kaynakların açıklamasında, “Vatandaşlarımızın kendilerine ait gayrimenkulleri kiralama ve satış faaliyetleri ya da bunlara yönelik ilân verme faaliyetlerine ilişkin herhangi bir hükmün Yönetmelikte bulunmadığı, Bakanlıkça yürütülen Yönetmelik değişikliği çalışmalarında da vatandaşlarımızın kendilerine ait gayrimenkulleri satışa sunmalarını veya ilan vermelerini engelleyecek herhangi bir hususun yer almıyor. Bu durumda, vatandaşlarımız isterse 1 tane, isterse 100 tane gayrimenkulünü internet aracılığıyla yahut başka bir şekilde satışa sunma hakkına sahip olup kiralama, satış ve ilân verme işlemleri 31/08/2020 tarihinden sonra da aynı şekilde devam edebilecektir” denildi.

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