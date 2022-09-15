Vatandaş kime inanacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki gün önce Beştepe’de yeni sosyal konut projesinin tanıtımı yaptı. Erdoğan, TOKİ tarafından yapılacak 2 artı 1 konutların 240 ay vade ve aylık 2 bin 280 TL taksitle 608 bin TL, 3 artı 1 konutların ise 240 ay vade ve aylık 3 bin 187 TL taksitle 850 bin TL olacağını duyurdu.

Ordu Milletvekili Seyit Torun, bugün yaptığı açıklamada, TOKİ Başkanı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı’nın, Erdoğan’dan bir gün sonra, büyük şehirlerde yapılacak konut fiyatlarını farklı açıkladığını belirterek şunları söyledi: “Dağ fare doğurdu. İktidarın, alayla valayla açıkladığı sosyal konut projesi, vatandaşı kandırma projesi çıktı. Erdoğan, 2 artı 1 konutların fiyatını 608 bin lira, 3 artı 1 konutların fiyatını 850 bin lira olarak açıklamıştı. Fiyatlar, daha bir gün geçmeden zamlandı. TOKİ Başkanı çıktı, bir gün sonra Erdoğan’ı yalanladı. 2 artı 1 konut fiyatının 608 bin lira değil, büyük şehirlerde 780 bin lira olacağını açıkladı. Çevre Bakanı çıktı, 3 artı 1 konutların 850 bin lira değil, büyük şehirlerde 950 bin liradan başlayacağını söyledi. Ev alma hayali kuran vatandaş şimdi hangisine inanacak?” Ankara - anka

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