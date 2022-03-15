Vatandaş yakıtta musluğu iyice kıstı

İstanbul Ekonomi Araştırma, Türk insanının elektrik zamları ile nasıl mücadele ettiğini sordu.

Araştırma’ya göre Türkiye’de 4 kişiden 3’ü zamlar sonrasında daha az doğal gaz ve elektrik kullanma yoluna gittiğini açıkladı. Türkiye çapında 12 ilde 1500 kişi ile yapılan anket çalışmasına göre vatandaşların yüzde 76’sı zamlar karşısında elektrik ve doğal gaz tüketimini azalttığını bildirdi. Dört kişiden üçü zamlar sonrası diğer harcamalarını da kıstığını söyledi. Araştırmaya göre özellikle benzin zamları sonrası katılımcıların yüzde 59’u ulaşım tercihlerini değiştirdiğini ifade ederken yüzde 24’ü doğalgaz yerine kömür kullanmaya başladığını belirtti. 2021 yılında Türkiye’de doğalgaz satış fiyatları konutlarda yüzde 47 zamlandı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) verilerine göre 2021 yılında Türkiye, enerji fiyatlarının en çok arttığı dördüncü ülke konumunda. Haber Merkezi

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