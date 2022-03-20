Vatandaşa 14 milyarlık fatura

Kur korumalı mevduat sisteminde 3 aylık hesapların vadesi önümüzdeki hafta doluyor. Söz konusu 3 aylık süreçte dolar yüzde 26 değerlenirken, bu hesaplara ödenecek toplam kur farkı ise 14 milyar TL olarak hesaplandı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre mart ayı itibariyle kur korumalı mevduat hesaplarındaki toplam tutar 561 milyar 869 milyon TL. Bu tutarının 70 milyar TL’lik bölümü 23-30 Aralık 2021 dönemde büyük çoğunluğu TL hesaplardan geçişle KKM’ye bağlandı. Sözcü’nün haberine göre, birinci grupta ortalama kur seviyesi 11.84 liradan 70 milyar TL’ye verilen döviz garantisinin devlete ilk maliyeti, -önümüzdeki hafta doların 14.72 lira (14-19 Mart ortalaması) olduğu varsayımıyla- 14 milyar lirayı buluyor. Haber Merkezi

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