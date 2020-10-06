VATANDAŞIN BANKALARA OLAN BORCU 896.2 MİLYAR LİRAYA YÜKSELDİ.

674.2 MİLYAR LİRASI TÜKETİCİ KREDİSİ

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Başkanı Mehmet Balık: “Bankalara borcun 674.2 milyar lirası tüketici kredilerinden, 132 milyarı kredi kartlarından kaynaklanıyor. 18-25 Eylül haftasında tüketici kredileri 2.6, milyar, kredi kartı borçları 2.3 milyar lira arttı.”

OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE 52.5 MİLYAR DAHA

“Bu yıl Ocak-Ağustos döneminde bankalara toplam 52.4 milyar lira faiz ödeyen vatandaşların kredi almaya teşvik edilerek bankalara daha fazla borçlandırıldığı AKP döneminde ödediği faiz toplam 576.7 milyar TL’ye ulaştı.”

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Vatandaşın 28 yılda bankalara ödediği faiz 576.7 milyar TL

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “Vatandaşların bankalara hızla borçlandırıldığı AKP döneminde bankalara ödediği faiz toplam 576,7 milyarı buldu” dedi.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında gelirinin önemli bir kısmını kaybeden bu sebeple de borçlanmaları teşvik edilen vatandaşların bankalara ve finansman şirketlerine olan tüketici kredisi ve kredi kartı borçları artmaya devam ettiğini söyledi. Vatandaşın bankalara olan borcunun borcu 18-25 Eylül haftasında 4,9 milyar lira artarak 806,2 milyar liraya yükseldiğini söyleyen Mehmet Balık, “Bu borcun 674,2 milyar lirası tüketici kredilerinden, 132 milyar lirası da kredi kartlarından kaynaklanıyor. Söz konusu hafta içerisinde tüketici kredileri 2,6 milyar lira kredi kartı borçları ise 2,3 milyar lira arttı. Tüketici kredisi ve kredi kartı borçları yıl başından bu yana ise 215,8 milyar lira arttı. Bu dönemde tüketici kredileri 200 milyar lira artarken, kredi kartı borçlarındaki artış ise 16,1 milyar lira oldu” dedi.

Vatandaş borçlanmaya teşvik ediliyor

Mehmet Balık, iktidarın, salgına karşı alınan tedbirler sebebiyle işini kaybeden, işini kaybetmediği halde geliri azalan, zorunlu izne çıkarılan vatandaşlara temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için bankalardan borçlanmayı adres göstermesi vatan- daşların bankalara olan borcunun yılın ilk 9 ayında yüzde 36,5 oranında büyümesine yol açtığını ifade etti. Mehmet Balık açıklamasında şunları söyledi: “Vatandaşlar, bankalara olan kredi kartı ve tüketici kredisi borçları nedeniyle bu yıl ocak-ağustos döneminde bankalara toplam 52,4 milyar lira faiz ödediler. Vatandaşların bankalara hızla borçlandırıldığı AKP döneminde bankalara ödediği faiz toplam 576,7 milyarı buldu.”

ANKARA - AHMET TERZİ