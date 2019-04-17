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Vatandaşın sepeti KDV indirimiyle dolar

17 Nisan 2019, Çarşamba 20:51
TPF Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesini talep ettiklerini belirterek, “(Bu indirim) vatandaşımıza yarar. Sağlanacak indirimle sepetler daha ucuza dolar” dedi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF)  tarafından düzenlenen, gıda perakende sektörünün en büyük konferans ve fuar organizasyonu Yerel Zincirler Buluşuyor (YZB) etkinliği, Haliç Kongre Merkezi’nde başladı.

Bu yıl “değer” temasıyla 11’incisi düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan (TPF) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Altunbilek, son dönemde yaşanan ekonomik durumlar nedeniyle sektörün zaman zaman vatandaşlarla karşı karşıya kalmak zorunda bırakıldığını belirterek, maliyetlerin her geçen gün arttığı, operasyonel kârlılıkların düştüğü büyük bir rekabet girdabında kürek çektiklerini aktardı.

Altunbilek, her yıl yüzde 15 civarında artan maliyeti bir şekilde sineye çektiklerini belirterek, “Ancak köylere kadar açılan indirim mağazaları yerel zincirlere büyük zarar vermeye devam ediyor. diğer zincirleri bilemeyiz ama et ve kıymadan sonra yereller olarak sebze-meyve konusunda da yine tabiri yerindeyse üvey evlât olarak konumlandırıldık. Son dönemde sebze meyve satışları için alınan tedbirler maalesef yerel zincirlere zarar verdi. Biz isterdik ki, geçirdiğimiz zor günlerde uygun şartların sağlandığı bir ortamda halkımızın meyve-sebze tedarik kanalı yine biz olalım ya da tanzim satış koşulları sadece 5 zincir marketin 16 bin şubesine sunulmasın. Zira bizim 4 bin üyemiz mevcut. bize üye olmayan 4 bin zincir daha var. Rekabet açısından bu durum bizlere zarar veriyor.” dedi.

‘Fiyat arTtırma lüksümüz yok’

Altunbilek, “Bir kez daha altını çizmek isterim ki, bizim fiyat arttırmak gibi bir lüksümüz yok. Bu ekonomik ortamda fahiş, haksız, rakiplerinden fazla zam yapan bir üretici ya da satıcının cezasını, herkesten ve her şeyden önce tüketiciler ve piyasa verir.” diye konuştu.Bu doğrultuda hükümetten üzerinde çalışılan başta perakende yasası ve hal yasasını ivedilikle tamamlamasını rica ettiklerini dile getiren Altunbilek, vergi indirimi konusunda destek beklediklerini söyledi. Altunbilek, yerel zincir marketlerde manav, kırmızı et, bakliyat, unlu mamuller, zeytin ve zeytinyağı ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesinin vatandaşa yaracağını vurguladı. Sağlanacak indirimle sepetlerin daha ucuza dolacağını aktaran Altunbilek, bu ürünlerin tüketicilerin en çok ihtiyaç duyduğu, geri dönüşün en hızlı alınacağı ürünler olduğunu söyledi.

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