VavaCars’ın Türkiye yatırımı 200 milyon dolara ulaşacak

İkinci el online araç alım-satım platformu VavaCars, 2022’yi yatırım yılı ilân etti.

2022’de Türkiye’nin en büyük muayene ve araç yenileme merkezlerini açmaya hazırlanan şirketin toplam yatırım tutarı 200 mil- yon dolara ulaşacak. Çalışan sayısını da 280’den bine çıkaracak olan şirket, ülke ekonomisine katkı sağlayacak. VavaCars CEO’su ve Kurucu Ortağı Lawrence Merritt, yeni yatırımlarıyla ilgili şunları söyledi: “VavaCars olarak Petrol Ofisi iş birliği ve güvencesiyle Türkiye’de bulunmak bizim için oldukça önemli bir avantaj. Türkiye; 50 milyar dolar büyüklüğündeki ikinci el araç pazarıyla Avrupa'da İngiltere, Fransa ve Almanya’nın ardından dördüncü konumda yer alıyor. Türkiye’nin potansiyelini yüksek olarak değerlendiriyor ve gelecek vaat eden bir pazar olarak görüyoruz. Bu nedenlerle 2022’de Türkiye’ye yapacağımız yatırımı arttırma kararı aldık. Türkiye’den doğan bir marka olarak büyümemize hız kesmeden devam edeceğiz.”

İstanbul - Yeni Asya