'Vergi adaletsizliği ve enflasyon artacak'

UZMANLAR, BÜTÇE AÇIĞININ HIZLA ARTMASI ENDİŞESİNE KARŞI DOLAYLI VERGİLERE ZAM YAPILMASI, TÜRKİYE’NİN YILLARDIR SÜREN MÜHİM BİR SORUNU OLAN VERGİ ADALETSİZLİĞİNİN KÖRÜKLEYECEĞİNİ VE ENFLASYONUN TIRMANIŞA GEÇECEĞİNİ İFADE EDİYOR.

Bütçe açığının hızla artması endişesine karşı dolaylı vergilere zam yapılması, Türkiye’nin yıllardır süren mühim bir sorunu olan vergi adaletsizliğinin körüklenmesine sebep oluyor.

Ekonomist Güldem Atabay, “Sorun bu vergi artışlarını nasıl yaptığınız” diyor. Atabay, enflasyonun hızla artmasına paralel olarak yoksullaşmanın görüldüğü bir ortamda, “Vergi artışını, bütün halkın üzerine yıkarak genel KDV oranıyla yapıyorsanız burada bir yanlış var” açıklamasını yapıyor. KDV’de yapılan zam, nihai ürün fiyatlarının artmasına yol açacağı için enflasyonun daha da yükselmesine sebep olacak.

Ekonomist Güldem Atabay, KDV artışlarından önce kamu harcamalarında tasarruf adımlarının açıklanması gerektiğini vurguluyor. Vergi adaletsizliğinin gelir dağılımını da bozduğunu söyleyen Atabay, açıklanan bu son kararları, 2000’lerden kalma standart bir IMF (Uluslararası Para Fonu) programına benzetiyor: “Ancak IMF kaynağı eksik. Rezervleri hızlıca doldurup güven sağlayıp enflasyonu düşüremiyorsunuz.” Açıklanan bu son vergi artırımlarını “acımasız” olarak niteleyen Atabay, “Seçim kazanmak için bir fatura çıkarıldı, o fatura da dönüp halka ödetiliyor” diyor.

Enflasyon değil, bütçe öncelendi

Ekonomist Mert Yılmaz’a göre alınan bu son kararlar, enflasyonla mücadele yerine bütçenin öncelendiğini gösteriyor. Yılmaz, Türkiye’de yılların sorunu olan vergi adaletsizliğinin bu son kararlarla artacağına dikkati çekerek, “Türkiye’de vergi kültürü ve vergi denetimi çok başarılı olmadığı için takip ederek vergiyi toplamaktansa tabana yayarak vergiyi toplamak devletin daha çok işine geliyor.” dedi.

Prof. Dr. Erkan Aktaş, Türkiye’de dolaylı vergilerin toplam vergi gelirlerine oranının yüzde 70 olduğu göz önüne alındığında vergi artışlarının gelir dağılımı adaletsizliğini artıracağını, fakirliği yükselteceğini vurgulayarak, “Bu her kesimi vuracak ama daha çok dar gelirliyi vuracak. Maliyetler artacak. Zaten kur artıyor. Bu vergilerle enflasyon daha da artacak. İşletmeler fiyatları artıracak. O durumda bir talep daralması olursa yeni bir krizin habercisi olabilir” diye konuştu.

Haber Merkezi