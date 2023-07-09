"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

'Vergi adaletsizliği ve enflasyon artacak'

09 Temmuz 2023, Pazar 00:12
UZMANLAR, BÜTÇE AÇIĞININ HIZLA ARTMASI ENDİŞESİNE KARŞI DOLAYLI VERGİLERE ZAM YAPILMASI, TÜRKİYE’NİN YILLARDIR SÜREN MÜHİM BİR SORUNU OLAN VERGİ ADALETSİZLİĞİNİN KÖRÜKLEYECEĞİNİ VE ENFLASYONUN TIRMANIŞA GEÇECEĞİNİ İFADE EDİYOR.

Bütçe açığının hızla artması endişesine karşı dolaylı vergilere zam yapılması, Türkiye’nin yıllardır süren mühim bir sorunu olan vergi adaletsizliğinin körüklenmesine sebep oluyor.

Ekonomist Güldem Atabay, “Sorun bu vergi artışlarını nasıl yaptığınız” diyor. Atabay, enflasyonun hızla artmasına paralel olarak yoksullaşmanın görüldüğü bir ortamda, “Vergi artışını, bütün halkın üzerine yıkarak genel KDV oranıyla yapıyorsanız burada bir yanlış var” açıklamasını yapıyor. KDV’de yapılan zam, nihai ürün fiyatlarının artmasına yol açacağı için enflasyonun daha da yükselmesine sebep olacak.

Ekonomist Güldem Atabay, KDV artışlarından önce kamu harcamalarında tasarruf adımlarının açıklanması gerektiğini vurguluyor. Vergi adaletsizliğinin gelir dağılımını da bozduğunu söyleyen Atabay, açıklanan bu son kararları, 2000’lerden kalma standart bir IMF (Uluslararası Para Fonu) programına benzetiyor: “Ancak IMF kaynağı eksik. Rezervleri hızlıca doldurup güven sağlayıp enflasyonu düşüremiyorsunuz.” Açıklanan bu son vergi artırımlarını “acımasız” olarak niteleyen Atabay, “Seçim kazanmak için bir fatura çıkarıldı, o fatura da dönüp halka ödetiliyor” diyor.

Enflasyon değil, bütçe öncelendi

Ekonomist Mert Yılmaz’a göre alınan bu son kararlar, enflasyonla mücadele yerine bütçenin öncelendiğini gösteriyor. Yılmaz, Türkiye’de yılların sorunu olan vergi adaletsizliğinin bu son kararlarla artacağına dikkati çekerek, “Türkiye’de vergi kültürü ve vergi denetimi çok başarılı olmadığı için takip ederek vergiyi toplamaktansa tabana yayarak vergiyi toplamak devletin daha çok işine geliyor.” dedi.

Prof. Dr. Erkan Aktaş, Türkiye’de dolaylı vergilerin toplam vergi gelirlerine oranının yüzde 70 olduğu göz önüne alındığında vergi artışlarının gelir dağılımı adaletsizliğini artıracağını, fakirliği yükselteceğini vurgulayarak, “Bu her kesimi vuracak ama daha çok dar gelirliyi vuracak. Maliyetler artacak. Zaten kur artıyor. Bu vergilerle enflasyon daha da artacak. İşletmeler fiyatları artıracak. O durumda bir talep daralması olursa yeni bir krizin habercisi olabilir” diye konuştu.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 258
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Vergi adaletsizliği ve enflasyon artacak'

    Gazeteciler: Endişeliyiz

    Emekli sahipsiz kaldı

    İstanbul’da ekmek 8 TL oldu

    Kemeri önce siz sıkın

    Bedava doğalgaz da ek bütçeye gerekçe oldu

    Yasaklama değil, sınırlama gerekli

    Güneydoğu kavruldu

    Sağlıkta şiddet artarak devam ediyor

    ''SUV'' ilgisi gittikçe büyüyor

    Şile'deki selden helikopterle kurtarıldılar

    Hayalet ağları deniz canlılarına zarar veriyor
    📷

    Kurbanla kardeşliği paylaştık - Afrika ve Asya'daki kardeşlerimizin yüzü güldü

    Kızamık artık her yerde

    Gözler kritik NATO Zirvesine çevrildi

    Srebrenitsa soykırımının sorumlularından 4'üne müebbet 45'ine 699 yıl hapis cezası

    Müslüman ülkelere uyguladığı tartışmalı seyahat yasağını daha güçlü şekilde geri getirecek

    ABD’nin Ukrayna’ya misket bombası desteği "savaş suçu"

    Duble MTV’de AYM kararı tartışılıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Göç kervanına son katılanlar
    Genel

    Emekli sahipsiz kaldı
    Misbah ERATİLLA

    Mustafa öğretmenin arayışı
    Sebahattin YAŞAR

    Şeytan deyince ne aklınıza geliyorsa, sizin şeytanınız odur
    Mehmet KARA

    Meclis’te bir garip böcek olayı
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Yine Kur’an, yine İsveç, yine NATO
    Genel

    'Vergi adaletsizliği ve enflasyon artacak'
    Adnan NACİR

    SağanAK
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Medeniyetin güzellikleri Kur’ân’ın irşadından

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.