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13 KASIM 2020 CUMA - YIL: 51

Vergi borçları yapılandırılacak

12 Kasım 2020, Perşembe 17:00
TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen yeni kanunla vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek.

TBMM Genel Kurulunda, borç yapılandırması ve istihdam teşvikine ilişkin düzenlemeleri de içeren İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Kanuna göre, vergi borçları yapılandırılarak 18 taksitle ödenebilecek. Gelir Vergisi, Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV), Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), bütün idarî para cezaları, KYK borçları, Hazine alacaklarını kapsayan vergi borçları yapılandırılabilecek. Borcunu peşin ödemek isteyenlere indirim sağlanacak.      

Vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, trafik, seçim, nüfus para cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen para cezaları, kara yollarından usûlsüz geçişler nedeniyle kesilen para cezaları gibi bütün idarî para cezaları yapılandırma kapsamında olacak.      

Öğrenim katkı kredisi ve öğrenim kredisi borçları, ecrimisiller, haksız alınan destekleme ödemeleri, kaynak kullanımı destekleme fonu, taşınmaz kültür varlıklarının korunmasına katkı payı da yapılandırılabilecek.      

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki Hazine alacakları, madenlerden alınan devlet hakkı, Amme Alacaklarının Tahsil Usûlü Hakkında Kanun’a göre takip edilen diğer alacaklar için de yapılandırmadan yararlanılabilecek.      

Yapılandırmadan faydalanmak isteyenlerin, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar müracaat etmesi gerekecek ve en fazla 18 taksitte bu borçlar ödenebilecek. Taksitler iki ayda bir ödenecek. İlk taksit tarihine kadar peşin ödemenin yapılması durumunda, işleyen faizler silinecek. İlk taksit ödemesi, Ocak 2021’de gerçekleştirilecek. Sosyal güvenlik primi idarî cezaları, gecikme cezaları ve faiz zamları da yapılandırılabilecek. 

Kurum alacakları da yapılandırılabilecek

Ayrıca il özel idarelerine olan borçlar, emlak vergisi, çevre temizlik vergisi, ilân ve reklâm vergisi, diğer vergi ve harçlar, su, atık su, katı atık ücretleri, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı kurum alacakları ve zam ve faizleri de yapılandırılabilecek.  TOBB, TESK, Türkiye Barolar Birliği, TÜRMOB, ihracatçı birliklerinin aidat ödemeleri de yapılandırmaya dahil olacak. KOSGEB tarafından kullandırılan desteklerden kaynaklananlar ile aidat alacakları, il özel idareleri, belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin yüzde 50’den fazlası bunlara ait şirketlerin taşınmazları hakkında yapılan irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan alacaklar, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıfların kira alacakları, kalkınma ajanslarının il özel idareleri, belediye ve sanayi odalarından olan alacakları, Türk Standardları Enstitüsü hizmet bedeli alacakları da yapılandırma kapsamında yer alacak.       Sosyal Güvenlik Kurumunca takibi yapılan 31 Ağustos tarihinden önce tesbitleri yapılan ve yapılandırma son başvuru tarihine kadar kesinleşenler de yapılandırmadan faydalanabilecek. 

TBMM - aa

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Borçlar 60 aya bölünsün

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Yapılandırmanın uygulanabilir olması için anapara borçlarının faizsiz olarak 60 aya bölünmesi gerekir” dedi. Esnafın daha önce çıkan yapılandırma kanunlarından yararlandığının ancak çeşitli sebep- lerle bu yapılandırmaların bozulduğunun altını çizen Palandöken, “Birçok esnaf, kırsal kesimde tarımsal faaliyetin bulunduğu yerlerde faaliyet gösteriyor. Esnaf yıl boyunca veresiye hizmet verip para alamadığı için aylık taksitlerini zamanında ödeyemiyor, böyle olunca da yapılandırma iptal oluyor. Dolayısıyla biz de 2-3 yılda bir yeniden bir yapılandırma kanunu gelmesini istiyoruz.

Ankara - Adnan Solmaz

 

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