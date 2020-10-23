Vergi borçları yapılandırılmalı

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, vergi borçlarının 60 ay ve faizsiz olarak yapılandırılması gerektiğini söyledi.

AHMET TERZİ - ANKARA

Borçlarını ödeyemeyen esnafın e-haciz sebebiyle başka kredi çekemediğini hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Vergi ve SGK borçları nedeniyle e-haciz işlemi uygulanmış binlerce esnafımız var. Birçok banka da bu nedenle kredi vermiyor. Dolayısıyla esnafımız zor durumda kalıyor. Yeni çıkacak vergi yapı- landırmasında vergi borçları faizsiz ve 60 ay vadeli olarak yapılandırılmalı. Esnafımızın e-haciz işlemi kaldırılıp kredi alma imkanı verilerse borçların ödenmesi için gerekli adımlar atılır. E-hacizin kaldırılması ile hem devlet alacağını alır hem de esnaf borcunu ödemiş olur” dedi.

Esnaf ödeyemiyor

E-haciz uygulanmış esnafın borçlarını ödeyebilmesi için bankaların faizsiz veya kredi vermesinin önemini vurgulayan Palan- döken, “Pandemi nedeniyle aylardır kazancı düşen esnafımız, vergi ve SGK borçlarını ödeyemedi ve e-haciz ile daha da mağduriyet yaşadı. Binlerce esnafımızın banka hesaplarına el konuldu. En çok da servisçi ve kantinci esnafımızın hiç kazancı olmadığı için ve kahvehaneci esnafımızın kazançları da neredeyse yok denecek kadar az olduğu için bu durumdan en çok onlar etkilendi. Borçları ödeyebilmek için kredi çekmek isteyen esnafımız e-haciz ile karşılaşınca hiçbir çıkış yolu bulamadı. Birkaç banka birçok şart ile e-hacizli olan esnafa kredi verse de, diğer bankalar kredi vermiyor. Pandeminin ağır ekonomik yansımalarını hafifletebilmek için, e-haciz işlemleri kaldırılmalı ve faizsiz kredi desteği sağlamalı” diye konuştu.

Taksitlendirme unutulmasın

Çalışmaları başlayan vergi yapılandırmasında faizsiz taksitlendirmenin unutulmaması gerektiğinin altını çizen Palandöken şunları söyledi: “Uzun zamandır beklediğimiz vergi yapılandırmasının çalışmalarının başladığı hükümet yetkilileri tarafından açıklanmıştı. Bu durum esnafımız için umut ışığı oldu. Vergi borçları yüzünden kara kara düşünen esnafımız şimdi çıkacak yapılandırmayı bekliyor. Fakat bu yapılandırmada unutulmaması gereken nokta, borçların faizsiz olarak ve 60 ay süre ile taksitlendirilmesi. Zaten borcu olan esnafımızın faiz ile birlikte borcunun daha da artırılmaması gerekiyor. Aylardır kazancının çok al- tında iş yapan esnafımız için 60 ay gibi bir süre çok rahatlatıcı olacaktır. Esnaf borçlarını rahatlıkla ödedikçe, devletimiz de vergi gelir- lerini düzenli olarak tahsil edebilecektir.”

