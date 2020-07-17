Vergi tahsilatı düştü

Türkiye’de vergide uzun süredir bozuk seyreden tahsilat/tahakkuk oranı 2020 yılında ciddi şekilde tahribata uğradı.

Bu bozulma özellikle beyana dayalı vergilerde çok daha yüksek oranlı gerçekleşti. Uzmanlar, bu oranlardaki bozulmanın tek sebebinin ekonomik sıkıntılar olmadığını, vergi affı ve yeniden yapılandırma beklentilerinin de tahakkuk etmiş vergilerin ödenme oranını azalttığını bildirdiler. TÜRMOB Başkanı Emre Kartaloğlu, tahsilat/tahakkuk oranlarındaki düşüşün önemli sebeplerinden birinin salgın döneminde ekonominin yavaşlaması olduğunu söyledi. Kartaloğlu, buna karşılık kamuoyunda vergi borçlarının yapılandırmasına yönelik beklentinin de önemli bir etken olduğunun altını çizdi. Hazine Eski Müsteşarı Prof. Dr. Nevzat Saygılıoğlu, tahsilat/ tahakkuk oranlarındaki düşüşün temel nedeninin, düzenli olarak getirilen vergi aflarını dikkate alan mükelleflerin yeni af beklentisinden kaynaklandığını bildirdi.

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