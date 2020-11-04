Vergi ve harçlara zam

TÜİK VERİLERİNE GÖRE YENİDEN DEĞERLEME ORANI % 9,11 OLDU. DİĞER BİR İFADEYLE OCAK AYINDA VERGİ VE HARÇLARA BU ORANDA ZAM YAPILACAK.

Yenİden değerleme oranı TÜİK verileri uyarınca bu yıl yüzde 9,11 oldu. Ocak ayında vergi ve harçlara bu oranda zam yapılacak. Vergi, harç ve cezalarda yapılan yıllık artışta referans olarak kullanılan 2021 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu. Vergi Usul Kanunu’na göre her yıl ekim ayında 12 aylık ortalama üretici fiyat artışına göre belirlenen yeniden değerleme oranı TÜİK verileri uyarınca bu yıl yüzde 9,11 oldu. Buna göre vergi harç ve cezalara 2021 yılı Ocak ayında yüzde 9,11 oranında zam gelecek. Meselâ yolcu beraberinde yurt dışından getirilen cep telefonları için bin 839 lira yerine 2 bin 6 lira harç ödenecek.

3 YILLIK PASAPORT HARCI 770 LİRA OLACAK

Zamla birlikte ehliyet harçları yüzde 9,11 artışla A sınıfı için 271 liraya, B sınıfı 820 liraya çıkacak. Pasaport ücretleri ise şöyle olacak:

6 aylık pasaport için harç bedeli 208 TL’den 227,27 TL’ye

1 yıllık pasaport için harç bedeli 304 TL’den 332,13 TL’ye

2 yıllık pasaport için harç bedeli 497 TL’den 542 TL’ye

3 yıllık pasaport için harç bedeli 705 TL’den 770 TL’ye

4 yıl ve üzeri pasaportlar için harç bedeli 994 TL’den 1.085 TL’ye çıkacak.

