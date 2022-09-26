Vergi yükü çalışanları eziyor

Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, yüksek vergi dilimlerine işaret ederek, “Sağlık ve sosyal hizmet işçisi pandeminin yükü altında zaten iyice ezilmişlerdi, şimdi de tüm ücretliler gibi ekonomik kriz karşısında iyice yükselen vergi dilimlerinin altında eziliyorlar.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA Sağlık ve sosyal hizmet işçilerinin yetkili sendikası olan Öz Sağlık İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, yüksek vergi dilimlerine işaret ederek, “Sağlık ve sosyal hizmet işçisi pandeminin yükü altında zaten iyice ezilmişlerdi, şimdi de tüm ücretliler gibi ekonomik kriz karşısında iyice yükselen vergi dilimlerinin altında eziliyorlar. Vergi dilimleri bir an önce düşürülerek belli bir oranda sabitlenmeli ve ücretli kesime nefes aldırılmalı” çağrısında bulundu. Türkiye’nin OECD ülkeleri arasında çalışanlardan en fazla vergi kesintisi yapan ülkelerinden biri haline geldiğini söyleyen Sert, “Şu an ülkemizde ücretlerin yüzde 40’ı gelir vergisi, sigorta pirimi vb kesintilere gidiyor. Ücretli çalışanların yılın başında almış olduğu ücretler ile yıl sonunda aldığı ücretler yüksek vergi dilimleri neticesinde dörtte bir oranında azalmış bulunuyor. Ortalama bir işçi ücretindeki bu kesinti, yıl sonunda neredeyse 2 bin liraya kadar yükselmiş oluyor” diye konuştu.

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