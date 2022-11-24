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24 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Vergi zamları enflasyonu solladı

24 Kasım 2022, Perşembe 20:47
Yeniden değerleme oranı 2022 yılı için yüzde 122,93 olarak tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı düşürme yetkisini kullanmazsa yeni yıl itibariyle vergi ve harçlara rekor zam gelecek. Düzenlemede, bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi. Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda, vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor. 2022 için geçerli olan yeniden değerleme oranı yüzde 36,2 olarak açıklanmıştı. Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.

Haber Merkezi

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