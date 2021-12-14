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14 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Vergi zamları esnafın yükünü arttıracak

14 Aralık 2021, Salı 01:00
PANDEMİ ORTAMI İLE KUR VE ENFLASYONDAKİ ARTIŞIN BELİNİ BÜKTÜĞÜ ESNAF, YENİ YILDA VERGİ VE HARÇLARA YAPILACAK YÜZDE 36.2 ZAMLA DAHA DA ZORA GİRECEK.

ESNAFIN FİYAT İKİLEMİ

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken: “Döviz kurlarındaki artış başta akaryakıt olmak üzere esnaf ve sanatkârların girdi maliyetlerini yükseltti. Esnaf bunları satış fiyatına yansıtamıyor, fiyatları arttırsa malını satamıyor.”

ENFLASYON DAHA DA ARTAR

“Enflasyonun yükseldiği böyle bir dönemde ancak gününü kurtarmaya çalışan esnafın bir de ödeyeceği vergi ve harçların yüzde 36.2 oranında artması hem esnafın üzerindeki malî yükü arttıracak, hem de enflasyonun daha da artmasına neden olacak.”

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Vergi zamları esnafın yükünü arttıracak

TESK Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafın ödeyeceği vergi ve harçların yüzde 36,2 oranında artması esnafın mali yükünü arttıracak” dedi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren vergi, harç ve cezaların artışı için hesaplanan yeniden değerleme oranının yüzde 36,2 çıktığını belirtti. Palandöken, “Tüm maktu vergi, harç ve idarî para cezaları yılbaşından itibaren yüzde 36,2 oranında zamlanacak. Enflasyonun yükseldiği bu dönemde vergi ve harçların yüzde 36,2 oranında artması esnaf ve sanatkârların malî yükünü çok arttıracak. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 25 oranında uygulanmasına karar verilen motorlu taşıtlar vergisi dışında kalan diğer vergi ve cezaların bir seferliğe mahsus olmak üzere yeniden değerleme oranı, hesaplananın yarısını aşmayacak şekilde uygulanmalı veya bu yıl arttırılmamalı” dedi. 

Enflasyon yükselecek

Döviz kurlarındaki artışın başta akaryakıt olmak üzere esnaf ve sanatkârların girdi maliyetlerini yükselttiğinin altını çizen Palandöken, yaptığı açıklamada “Esnaf artan girdi maliyetlerini satış fiyatına yansıtamıyor, fiyatları artırsa malını satamıyor, fiyatları artırmasa zararına satış yapmak zorunda kalıyor. Böyle bir dönemde ancak gününü kurtarmaya çalışan esnafın bir de ödeyeceği vergi ve harçların yüzde 36,2 oranında artması hem esnafın malî yükünü artıracak hem de enflasyonun daha da artmasına neden olacak. Bu nedenle bir defaya mahsus olmak üzere 2022 yılındaki vergi, harç ve cezaların artış oranı, kanunen hesaplanan yeniden değerleme oranının yarısını geçmemeli. Bu dönemde girdi maliyetlerini daha fazla yükseltecek düzenlemeler yapılmamalı” diye konuştu.

AHMET TERZİ - ANKARA

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