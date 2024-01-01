Vergide âcilen adalete ihtiyacımız var

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Demiryol İş Sendikası Sakarya Şube Başkanı Cemal Yaman ile yeni yıla şeker fabrikasında gece mesaisinde çalışan işçilerle birlikte girdi.

Atalay, ilk olarak üretim tesisini gezerek, bilgi aldı. Daha sonra yemekhaneye giden Atalay, işçilerle birlikte yemek yedikten sonra yeni yılı kutladı.

Burada açıklamalarda bulunan Atalay, “Bu yılbaşı gecesinde insanlar şu anda yılbaşını kutluyorlar, tatil yapıyorlar, dinleniyorlar, annesiyle, babasıyla, ailesiyle beraber ve benim arkadaşlarım, bizim arkadaşlarımız çalışıyor. Kimler çalışıyor? Asker çalışıyor, polis çalışıyor, güvenlik güçleri çalışıyor, gazeteciler çalışıyor, gıda sektörü çalışıyor, hizmet sektörü çalışıyor” dedi. Atalay, vergi düzenlemesine de değinerek, “Ben zaman zaman söylerim çileği yersin ama çeliği yiyemezsin. Gıda silah kadar önemli onun için bu içinde bulunduğumuz fabrika silah kadar, top kadar, mermi kadar önemli. Gıda yoksa silah yok, top yok, tüfek yok. Vergiyle ilgili bir düzenleme yapıldı. Vergide bir adalete ihtiyacımız var acilen. Çok kazanandan çok, az kazanandan az almak mecburiyetindeler. Buna kesin bir çözüm gerekiyor” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi