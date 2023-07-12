Tüketici Hakları Derneği, katma Değer Vergisi (KDV) ve Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne (MTV) yapılan zamları protesto etti.

'Vergi adaletsizliği ve enflasyon artacak' Dernek üyeleri, “Haksız vergi istemiyoruz”, “Krizi yaratan faturayı ödesin” ve “Vergide adalet istiyoruz” sloganları attı. Tüketici Hakları Derneği Genel Başkanı Turhan Çakar, “Vergi ve gelir adaletsizliğinde Türkiye, dünyada şampiyonluğa gitmektedir. Açıkça, emekçilerden, dar gelirlilerden, açlığa ve yoksulluğa mahkum edilen tüketicilerden alınıp, bir avuç zenginin zenginliğine katkı sağlanmaktadır. Türkiye’nin en yoksul ilk 10 ülke arasına girmesi bir utanç göstergesidir” dedi. Ankara - Anka

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