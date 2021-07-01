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1 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Vergisiz varlık barışı 6 ay uzadı

01 Temmuz 2021, Perşembe
‘Nereden buldun?’ sorusunun yöneltilmediği ‘Varlık Barışı’ nda süre yıl sonuna kadar uzatıldı.

Yurtdışından getirilecek para, altın, döviz ve menkul kıymetlerin vergi incelemesine tabi tutulmayacağı ‘Varlık Barışı’nda süre yıl sonuna kadar uzatıldı. Yurtdışından getirilecek para ve mal varlıkları için ‘nereden buldun?’ sorusunun yöneltilmediği ‘Varlık Barışı’nda hükümetten beklenen adım geldi ve dün dolan süre 6 ay uzatıldı. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete’de yayımlandı. Böylece yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları vergi incelemesine tabi olmadan yıl sonuna kadar Türkiye’ye getirilebilecek. Kayıtdışı varlıklar sorgusuz bir şekilde kayıt altına alınacak ve 1 lira dahi vergi alınmayacak. 

13 YILDA 7. VARLIK BARIŞI

Öte yandan gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye’de bulunan ancak kanunî defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairelerine bildirilmesine ilişkin sürede de 6 ay uzatmaya gidildi. Bu varlıkların, dönem kazancının tesbitinde dikkate alınmaksızın kanuni defterlere kaydı için de 6 ay daha süre tanındı.‘Bir babanın oğluna bile yapmayacağı nitelikte’ düzenleme olarak nitelendirilen Varlık Barışı, AKP hükümetlerinin sıklıkla başvurduğu bir yöntem oldu. 2008 yılından bugüne kadar geçen 13 yılda 7 varlık barışı düzenlemesi yapıldı. Şu an yürürlükte bulunan düzenleme, Gelir Vergisi Kanunu’nun geçici 93. maddesinde yer alıyor.

(Ekonomi Servisi)

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