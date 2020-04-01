EKONOMİNİN LOKOMOTİFİ OLAN TÜM SEKTÖRLERDE TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR. İŞSİZLER ORDUSUNA YENİ MİLYONLAR EKLENEBİLİR.

8 MİLYON İŞSİZE İLAVE

Hatay Milletvekili Güzelmansur: “Halen işsiz sayısı 8 milyonu aşkın. Turizmdeki 1.2 milyonu, 500 bin kişiye istihdam sağlayan otomotivle hazır giyim-tekstilde çalışan 1 milyon kişinin önemli bir kısmının işini kaybetme riskini ekleyip, durma noktasına gelen lojistikten 1 milyonu üstüne koyun.”

“ÜRETMEDEN TÜKET” BİTTİ

“17 yıllık ‘üretmeden tüket’ hazırcılığı artık çıkmaz sokağa girdi. Zorunlu olanlar hariç tüm kamu harcamalarına son verilmeli. İşsizlik fonu işsizlere harcanmalı, işsizlik maaşı alma şartları esnetilmeli. Açlık salgınıyla da karşılaşmamak için bu dönemde tarıma olağanüstü önem verilmeli.”

***

Virüs salgını işsizlik salgınına dönüşmesin

Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur Koronavirüs öncesi başlayan Türkiye’nin ekonomik krizinin salgınla birlikte yeni ve öngörülemeyen bir safhaya taşındığını söyledi.

Koronavirüs öncesi başlayan Türkiye’nin ekonomik krizinin salgınla birlikte yeni ve öngörülemeyen bir safhaya taşındığını söyleyen CHP Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur ülkemizin bir işsizlik ve yoksulluk sorunuyla karşı karşıya olduğunu hatırlatarak “tam da bu dönemde tarımı şahlandırmazsak salgın sonrası karşılaşacağımız sorunun adı kıtlık ve açlık sorunudur” dedi.

Tehlike çanları çalıyor

Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan tüm sektörlerde tehlike çanlarının çaldığını vurgulayan Güzelmansur şunları söyledi: “Geçen yıl 34,5 milyar dolar gelir getiren ve dış ticaretimizi toparlayan turizm sektörü % 80 küçüldü. 2020 yılını toparlanma yılı olarak addeden otomotiv sektörü hem ihracat hem ithalat sorunu yaşıyor. Sektörün tedarik zinciri önemli bir darbe aldı. Sınır kapılarının kapatılmasıyla lojistik sektörü özellikle de karayolu ile uluslararası nakliyecilik yapan sektör neredeyse çöktü. 35 bin üretici ve 17 bin ihracatçının faaliyet gösterdiği, 10 milyar dolarlık ihracatı bulunan hazır giyim sektörü şimdiden ihracatının 5’te 1’ini kaybetti.”

İşten çıkarmalar yasaklanmalı

Güzelmansur yapılması gerekenleri ise şöyle sıraladı: “Bu dönemde işten çıkarmalar yasaklanmalı. Bütün mega projeler durdurulmalı. Kamuda zorunlu olanlar dışındaki tüm harcamalara son verilmeli. Yeni Ekonomi Programı (YEP 2019-2021) yeni koşullara göre sil baştan yeniden yazılmalı. İşsizlik fonu sadece işsizlere harcanmalı, işsizlik maaşı alma şartları esnetilmeli, süresi uzatılmalı. KOBİ’lerin, esnafın tüm kira, vergi ve fatura ödemeleri ötelenmeli. Hem vatandaşın hem firmaların kredi borçları faizsiz olarak 6 ay ötelenerek yeniden yapılandırılmalı.”

‘Üretmeden tüket’ hazırcılığı çıkmaza soktu

Virüs salgını, işsizlik salgını derken açlık salgınıyla karşılaşmamak için bu dönemde tarıma olağanüstü önem verilmesi gerektiğini kaydeden Güzelmansur şunları kaydetti: “İktidar 17 yıldır tüm eylem ve söylemleriyle ‘çiftçiye sen üretme, ben ithal ederim’ dedi. Bugün bu zihniyet çıkmaz sokağa girdi. Neredeyse tüm ülkeler gıda, meyve-sebze ihracatlarını durdurmaya başladı. Yani ithal edemeyecekler, üretmek zorundayız. Dolayısıyla tohumun, fidenin toprakla buluşması gereken bugünlerde tüm çiftçilere maske, eldiven, kıyafet ve hijyen malzemeleri gönderilmeli. Çiftçinin mazot, tohum, ilaç gibi girdilerindeki tüm vergiler sıfırlanmalı. 2020 yılına özel destekleme planlaması yapılmalı, ödemeleri de hemen başlamalı.”

İşsiz sayısı 8 milyonu aşkın

Virüs salgınının meydana getirdiği krizle, işsizlik sorununun da bir salgına dönüşmeye başladığının altını çizen Güzelmansur “Hali hazırda ülkemizdeki işsiz sayısı 8 milyonu aşkın. Buna otellerle birlikte sezonu açmaya hazırlanan binlerce restoran ve tesiste çalışacak 1,2 milyon kişiyi ekleyin. 500 bin kişiye istihdam sağlayan otomotiv sektöründeki krizle yaşanacak

İşten çıkarmaları göz önüne alın. Yine hazır giyim ve tekstil sektöründe istihdam edilen 1 milyon kişinin önemli bir kısmının işlerini kaybetme riskini ilâve edin. Durma noktasına gelen lojistik sektöründe istihdam edilen 1 milyona yakın kişiyi bunların üstüne koyun. Karşı karşıya olduğumuz işsizlik ve beraberinde getireceği yoksulluk sorununu tahmin edin” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA