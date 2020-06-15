Virüse karşı kumaş

Yünsa, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgın döneminde virüslere karşı koruyan kumaş üretimine başladı.

Antiviral Apre Tekniği ile üretilen Yünsa kumaşlarının solunum yoluyla bulaşabilen virüslere karşı %98 koruma sağladığı, uluslararası arenada prestijli ve güvenirliği yüksek The International Antimicrobial Council (Amerika) ve Microbe Investigations AG (İsviçre) tarafından onaylandı. Üst segment ve yenilikçi ürünler ile Türkiye’yi uluslararası alanda temsil eden Yünsa sektöründe bir ilke imza atarak solunum yolu ile bulaşabilen virüslere karşı %98 koruma sağlayan “Antiviral Apre Tekniği”ni geliştirdi. Yünsa, geliştirdiği bu yenilikçi teknikle virüslere karşı koruyan kumaş üretimine başladı. Antiviral Apre Tekniği’nin uygulandığı kumaşlar, yüzeyine gelen virüslerin dış katmanındaki lipit tabakasını bozarak virüslerin parçalanmasını sağlıyor. %100 yün, yün/polyester ve yün/naylon karışımlı kumaşlara uygulanabilen bu teknikle ilk etapta 5 yıkmaya karşı dayanıklı antiviral koruma özelliği geliştirildi. Bu oranın 10 yıkama ve üzerine çıkarılması yönünde çalışmalar devam ediyor. İstanbul - Yasin Aydın

Okunma Sayısı: 71

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.