Volkswagen, Manisa yatırımını erteledi

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, Volkswagen'ın Türkiye'de yeni fabrika kurma kararını ertelediğini duyurdu.

Gazetenin haberinde şirketin imaj kaybından çekindiği kaydedildi. Bunun ardından Volkswagen, Suriye'ye harekât dolayısıyla böyle bir karar aldığını doğruladı. Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Almanya'nın önde gelen ekonomi gazetelerinden Handelsblatt, otomotiv devi Volkswagen'ın (VW) yeni fabrikasını Türkiye'de kurma kararını, Suriye'de yürütülen Barış Pınarı Harekâtı dolayısıyla ertelediğini duyurdu. Gazetenin, şirketin yönetim kurulu ve teftiş kurulundan kaynaklara dayandırdığı haberde, daha düşük maliyet, daha fazla ciro imkânı gibi sebeplerden dolayı iki kurulda da Türkiye seçeneğinin öne çıktığı, ancak Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan askerî harekâtın durumu tamamen değiştirdiği ve "Bu koşullar altında Türkiye için oylama yapılamayacağı" görüşünün ağır bastığı kaydedildi.

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