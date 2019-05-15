Yabancı turist sayısında artış yaşandı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, Nisan ayında Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısının yüzde 24 arttığını bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Mehmet Nuri Ersoy, nisan ayı turizm verilerine ilişkin bilgileri paylaştı. Türkiye'nin yabancı ziyaretçi sayısının, nisanda yüzde 24 arttığını belirten Bakan Ersoy, en fazla ziyaretçinin, yüzde 48 ile Almanya'dan geldiğini vurguladı. Bakan Ersoy, "Türkiye geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yakaladığı ivmeyi Rus ve İngiliz ziyaretçi artışlarıyla sürdürüyor. Türkiye'yi nisan ayında en çok ziyaret eden Almanları, ikinci sırada yüzde 34 artışla Ruslar, üçüncü sırada yüzde 31 artışla İngilizler izliyor." ifadelerini kullandı. AA

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