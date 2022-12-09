Yabancı yatırımın yüzde 86’sı gayrimenkule

Yılın ilk 9 ayında gerçekleşen 5,6 milyar net doğrudan yatırım girişinin yüzde 86’sı gayrimenkul sektörüne gitti.

Doğrudan yabancı yatırım girişi ise, son 15 yılda, 20 milyar dolardan 5 milyar dolara kadar geriledi. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV), Doğrudan Yatırımlar Bülteni’ni yayımladı. Verilere göre, yılın ilk dokuz ayında doğrudan yabancı yatırım girişleri 9,3 milyar dolar, yurt dışına doğrudan yatırım çıkışları 3,7 milyar dolar oldu. Net girişler ise 5,6 milyar dolarlık seviyesi ile geçen yılki düzeyinde gerçekleşti.

Yüzde 15’ten yüzde 90’lara çıktı

TEPAV raporunda, gayrimenkul sektörünün artan payı için şu ifadelere yer verildi: “Bu dönemde dikkat çeken diğer bir gelişme, gayrimenkul kaynaklı yatırımların sürekli artması ve toplam girişler (net) içindeki payının yüzde 15’lerden yüzde 90’lara çıkmasıdır. Gayrimenkul alımları (net) 2006 yılında 2,9 milyar doları düzeyinde iken 2021 yılında 5,6 milyar dolara, Eylül 2022 itibarıyla yıllıklandırılmış veriler ile 6,5 milyar dolara ulaşmıştır. Net girişler içindeki pay ise yüzde 15,2’den 2021 yılında yüzde 81,9’a, Eylül 2022’de de yüzde 93,9’a ulaşmıştır. Diğer bir ifadeyle, yabancıların gayrimenkul alımları temel doğrudan yatırım kaynağı olmuştur; gayrimenkul dışında doğrudan yabancı yatırım girişleri 2021 yılında 1,2 milyar dolara, Eylül 2022 itibarıyla da 421 milyon dolara gerilemektedir.”