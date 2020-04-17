Yabancılar en fazla hangi şehirlerden konut aldı?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, yabancıya konut satışı ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 14 arttı ve 9 bin 618'den 10 bin 948'e çıktı.

Yabancıların bu dönemde konut alımında en çok tercih ettiği il 5 bin 375 satışla İstanbul oldu. İstanbul'u, 2 bin 151 konutla Antalya, 665 konutla Ankara, 371 konutla Bursa ve 339 konut satışıyla Yalova izledi.

İstanbul ve Antalya'da yabancıların satın aldığı konut sayısının 7 bin 526 olduğu dikkate alınırsa, yabancılara toplam konut satışının yarısından fazlası bu iki ilde gerçekleşmiş oldu.

Trabzon ve Aydın ilk 10'dan düştü, İzmir ve Mersin listeye girdi

Geçen yılın ilk çeyreğinde yabancılara konut satışında ilk 10'da bulunan Trabzon ve Aydın, bu yılın ocak-mart döneminde listede yer almadı. Bu illerin yerine listeye İzmir ve Mersin dahil oldu. Listeye yeni giren bu illerden Mersin'de 273, İzmir'de 209 konut yabancılara satıldı.

Yılın ilk çeyreğinde en çok konut satılan yabancılar İranlılar oldu. Bu dönemde İran vatandaşları 1864 konut aldı. Bu ülke vatandaşlarını 1856 konut alımıyla Iraklılar, 763 alımla Ruslar, 644 alımla Afganlar ve 386 alımla Yemenliler takip etti.