Yabancılara konut satışı tarihî rekor

Fuzul Grup’un yabancılara konut satış şirketi Nevita International’ın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve TÜİK verilerinden derleyerek hazırladığı rapora göre, 2019’un ilk yarısında yabancılara konut satışı tarihi rekor kırarak 20 bine yaklaştı.

Yılın ilk yarısında yabancılara 19 bin 952 adetlik konut satılırken, bu satıştan 3 milyar dolarlık gelir elde edildi. Geçen yılın ocak-haziran döneminde 11 bin 816 olan yabancıya konut satış adedi, 2019’un aynı döneminde yüzde 68.9 artarak 19 bin 952 adede ulaştı. Haziran ayında artış ise yüzde 30.5 olarak gerçekleşti. Yılın ilk ayrısında yabancıya satışta İstanbul 8 bin 903 konutla başı çekerken, Antalya 4 bin 93 konutla ikinci, Ankara bin 111 konutla üçüncü oldu.

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