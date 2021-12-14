"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2021 SALI - YIL: 52

Yabancılara yapılan konutlarla ipotekli konut satışları yükseldi

14 Aralık 2021, Salı 13:27
Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin konut satış istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı kasımda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 59 artarak 178 bin 814 oldu.

Kasımda satılan konut sayısı, ekime göre de yüzde 30,14 arttı. Ekimde 137 bin 401 konut satılmıştı.

Satış sayıları bakımından İstanbul, 31 bin 706 konut satışı ve yüzde 17,7 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 17 bin 117 konut satışı ve yüzde 9,6 payla Ankara, 11 bin 116 konut satışı ve yüzde 6,2 payla İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller 36 konutla Hakkari, 65 konutla Ardahan ve 98 konutla Bayburt oldu.

Ocak-kasım döneminde ise konut satışları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,2 azalarak, 1 milyon 265 bin 353'e geriledi.

Yabancılara yapılan konut satışları kasımda yüzde 48,4 arttı

Buna göre, Türkiye genelinde kasımda toplam 178 bin 814 konut satıldı. Bu dönemde yabancılar 7 bin 363 konut satın aldı. Yabancılara yapılan konut satışları, kasımda yıllık bazda yüzde 48,4 artış kaydetti.

Toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu

Yabancılara konut satışlarında, kasımda ilk sırayı 2 bin 922 satışla ile İstanbul aldı. Bu ili 1917 konut satışıyla Antalya, 428 konut satışıyla Ankara izledi.

Ocak-kasım döneminde yabancılara yapılan konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,4 artarak 50 bin 735'e ulaştı.

Kasım ayında İran vatandaşları Türkiye'den 1406 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 1075 konut ile Irak, 836 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları takip etti.

İpotekli konut satışları yükseldi

Kasımda ipotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61 artış göstererek 39 bin 366 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22 olarak kayıtlara geçti.

Ocak-kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 azalışla 249 bin 270 oldu.

Diğer konut satışları arttı

Diğer konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,4 artarak 139 bin 448 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 78 olarak gerçekleşti.

Ocak-kasım döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artışla 1 milyon 16 bin 83 oldu.

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 52 artarak 55 bin 706'ya çıktı. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 31,2 oldu. İlk el konut satışları ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,1 azalışla 384 bin 776'a geriledi.

İkinci el konut satışları kasımda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 62,4 artış göstererek 123 bin 108 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68,8 oldu. İkinci el konut satışları ocak-kasım döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 azalışla 880 bin 577 olarak gerçekleşti.

AA

Okunma Sayısı: 204
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yabancılara yapılan konutlarla ipotekli konut satışları yükseldi

    Amasya'da otobüs devrildi: 2 kişi öldü, 24 kişi yaralandı

    Endonezya'da 7,3'le sallandı: Tsunami uyaısı yapıldı

    Meteoroloji'den 17 ile kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

    Türkiye - Ermenistan ilişkilerinde yeni adımlar

    İstanbul - Esenyurt’taki yangında 4 çocuk vefat etti

    Vergi zamları esnafın yükünü arttıracak

    Muhalif gazetelere ceza yağdı

    Geri adım atmak zorundalar

    Bu bütçede yok yok!

    Enflasyon, işletmeleri eziyor

    Galatasaray, Sivas'tan eli boş döndü

    Rus Wagner Gruba yönelik AB'den yaptırım kararı

    Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi 3-2 yendi

    100 hastadan 6’sı yanlış doktora gidiyor

    Millet İttifakı’nın adayı Cumhurbaşkanı olacak

    Irak Cumhurbaşkanı: Yeni bir dönem başladı

    18 bin 796 vaka daha

    Omicron'dan ilk can kaybı İngiltere'de yaşandı

    İmamoğlu: Benim insanımın fukaralığı, benim içimi yakıyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ankara notları
    Genel

    Geri adım atmak zorundalar
    Ahmet BATTAL

    “Çok hızlı düzelecek”miş!
    Osman ZENGİN

    “El-aziz", nasıl “Elâzığ” oldu?
    Genel

    Muhalif gazetelere ceza yağdı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Göz boyama ile nereye?
    AYŞENUR AYDOĞDU

    Niyet ettim tesettüre girmeye!
    Nejat EREN

    Aliya İzzetbegoviç’den özlü sözler
    Süleyman KÖSMENE

    İhlâs, muhlis ve muhlas ne demektir?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.