Yağ krizinden, hayvancılık krizine

Rusya’nın Ukrayna’ya askerî müdahalesi sebebiyle ayçiçeği ithalatının durduğu ve yağ temininde sorunların yaşandığı Türkiye’de bu kez de hayvan yemi krizinin gündemde olduğuna dikkat çekildi.

Eski Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı ve yüksek ziraat mühendisi Ferdan Çiftçi, Rusya’nın Ukrayna’ya askerî müdahalesinin Türkiye’de hayvancılık krizine sebep olacağını ileri sürdü. Türkiye yem sanayisinin önemli kısmını oluşturan ayçiçek yağı küspesinin büyük ölçüde Rusya’dan temin edildiğini vurgulayan Çiftçi, “Yem fabrikaları tedirgin. Yemde kotalı satışa başlanacağı duyumları geliyor. Ayçiçek yağı krizinin, hayvancılık krizine evrilmesi tehlikesiyle de karşı karşıyayız” dedi. İzmir - anka

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