Yağdaki fahiş fiyat, yanlış tarım politikalarının sonucu

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ayçiçek yağının fiyatındaki önlenemeyen artışın sorumlusunun, yerli üreticiyi desteklemeyip, ithalata dayalı bir tarım politikası izleyen AKP iktidarı olduğunu söyledi.

Pandemi şartları sebebiyle yabancı ülkelerin gıda ürünlerinin ihracatına kısıtlama getirdiğini söyleyen Gürer, bu durumun mutfakların vazgeçilmezi olan ayçiçek yağının fiyatını daha da arttıracağı gibi, erişiminin bile güçleşebileceği anlamına geldiğini dile getirdi. Geçen yıla göre fiyatı 2 katına çıkan ayçiçek yağının, bu denli zamlanmasının pek çok sebebinin olduğuna işaret eden Gürer, “Asıl ve en önemli neden, AKP iktidarının yerli üreticiyi desteklemeyip, ithalata dayalı bir tarım politikası izlemesidir” dedi. Türkiye’nin ayçiçeğinde ve ayçiçek yağında dışa bağımlı bir ülke olduğunu söyleyen CHP’li Gürer, “Ne yazık ki ayçiçeği yağ açığımız yüzde 40’a yakın bu oranda da ithalata bağımlıyız” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz