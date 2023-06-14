Yağışlar arttı, üretici hasat döneminde iyi rekolte bekliyor

İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, alınan tedbirler ve yağışların artmasıyla hasat döneminde iyi rekolteler beklediklerini kaydederek, “Bu noktada, gıda sektörünün temelini oluşturan tarımsal üretimde verimliliğin yükselmesi konusunu her zaman gündemde tutacağız.” ifadesini kullandı.

Borsadan yapılan açıklamada İSTİB’in haziran ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmaya yer verilen Kopuz, hem ülke hem de oda ve borsa camiası olarak tarihi bir mayıs ayını geride bıraktıklarını kaydederek, seçim sonuçlarını değerlendirdi.

TÜM ALANLARDA REFORM OLMALI

Kopuz, şu açıklamalarda bulundu: “İş dünyası olarak bundan sonra da beklentimiz, bugüne kadar hayata geçen hizmetlerin genele yayılması, başta ekonomi olmak üzere tüm alanlarda reformlara kararlılıkla devam edilmesidir. Biz bu dönemde de üretim, istihdam ve katma değerli ihracatın daha yukarıya taşınması, finansmana erişimin ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için gerçekleştirilen çalışmaların her zaman destekçisi olacağız. Ülkemizin kalkınması ve milletimizin refah artışı yolundaki her girişime, bu güne kadar olduğu gibi, özel sektör olarak omuz vermeye devam edeceğiz.”