Yakında et de yiyemeyeceğiz

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı kurbanlık fiyatlarını açıkladı.

Büyükbaş kurbanlıklar 84 bin TL’den başlıyor Yardımcı, küçükbaş hayvanların 7 bin TL, büyükbaşların ise 84 bin TL’den başlayacağını söyledi. Eskişehirli vatandaşlar, kurban fiyatlarının yüksekliğinden yakındı. Eskişehirli vatandaş Fatma Güneş, “Çok pahalı. Benim oğlan hiç kesemiyor. Beyim 15 sene önce öldü. Öldü öleli bir tane et görmezler. Zor geçiniyorum. Kurban kesmek zor. Biri verecek de yiyeceğiz. Geçim çok zor” dedi. Eskişehir - anka

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