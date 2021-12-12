Yakında kimse zeytinyağı bulamayacak

Dolardaki yükseliş, piyasadaki dengesizlik zeytinyağı piyasasını da vurdu.

Üreticiden çıkan ham zeytinyağı 23 TL’den başlarken 38-40 TL’ye, ham zeytin 3.5’dan 7 TL’ye çıktı. Fiyatlar sürekli değişiyor. Gazete Duvar önlerini göremediklerini söyleyen üreticilerle yaşadıkları sorunları konuştu. Ayvalık’ta faaliyet gösteren Orfion Zeytinyağı sahibi Özgür Üzden, “Büyük bir zeytinyağı üreticisiyle konuştum geçenlerde onlar da tedarik sorunu yaşıyor. Yakında Türkiye’de zeytinyağı bulamayacak insanlar ya da fiyatı çok yüksek olacak alamayacaklar” dedi. Antakya Ziraat Odası Başkanı Mehmet Muzaffer Okay, zeytinin çiftçiden çıktığını, tüccardan kaynaklı iç piyasaya girmesinde sorun olduğunu söyledi. Haber Merkezi

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