Yakıt bulunduysa bu zamlar niye?

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlara tepki gösterdi.

Zam öncesi benzin almaya gelen Halil Çoban, “Türkiye’de yakıt bulunmasına rağmen hâlâ zam uygulanıyor. Zammın düşmesi gerekiyor. Petrolün bulunmasına rağmen, gazın bulunmasına rağmen hâlâ etikete yansımadı” dedi. Benzin almaya gelen başka bir vatandaş, “Her şeye bu şekilde zam gelmesine bayağı alıştık ama yapacak bir şey yok, günümüz Türkiye’si böyle” dedi. Diğer bir vatandaş, “Sıkıntı yok, ben alıştım. Almaya mecbur alacağız. Benzine de geliyor, gaza da geliyor” diye konuştu. Bir başka vatandaş ise “Gelmediği gün yok ki. Her şeye var, alıştık. Millet ölene kadar gider. Düzelmez, ekonomi düzelmez ki” diye konuştu.