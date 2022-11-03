Yandaş yerine üretici desteklenmeli

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, üreticilerin, ülke ekonomisindeki katkısını görmezden gelen AKP iktidarının, tarım politikalarını bir an önce gözden geçirmesi, üreticinin ve vatandaşların çıkarına hareket etme gerektiğini belirterek, “AKP iktidarının yandaş şirketleri desteklemek yerine, üreticileri sübvanse ederek ve aracı kuruluşların aldığı komisyonlar sınırlayarak hem ekonomimizin bel kemiği üreticilerin şartlarını iyileştirmeli” dedi.

Üreticilerin şartlarını iyileştirmesi gerektiğinin altını çizen Mehmet Balık, “Bunun sonucunda ise 3.5 milyon kamu çalışanı, milyonlarca asgari ücretli ve emeklilerin yaşam şartlarını insan onuruna yakışır seviyelerde ucuz gıdaya erişimini sağlamalıdır” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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