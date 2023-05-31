Yanıltıcı reklamlara ceza yağdı

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, Et ve Süt Kurumu’nun markasını çağrıştıran tabela ve logo kullananlara toplamda 1 milyon 110 bin liralık ceza kesti.

Ticaret Bakanlığı’na bağlı Reklam Kurulu, Et ve Süt Kurumu’nu andıran tanıtımla vatandaşın yanıltıldığına ilişkin şikayetler üzerine 206 dosyayı inceledi. 190 dosyada mevzuata aykırı uygulama tespit ederek söz konusu işletmelere 1 milyon 110 bin 432 lira ceza uyguladı. Peki, firmalar logo ve reklam yaparken nelere dikkat etmeli? Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Semih Sırrı Özdemir, konuyla ilgili şunları ifade etti: “Reklam hukuku ve ticaret hukuku çerçevesinde, ticarette bulunan kişiler rakipleriyle karıştırılmalarına yol açacak önlem ya da yöntemler kullanmamalıdırlar. Dükkanın kapısında doğrudan kullanılan görsellerin ilgili kamu iktisadi teşebbüsünü andırdığı iddiasını görüyoruz.” TRT Haber

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