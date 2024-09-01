Yanlışı yanlışla düzeltemezsiniz

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Başkanı Erol Demirel, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın beyanname verilme süresinin bitimine birkaç gün kala verdiği ‘31 Aralık 2023 tarihli brüt satışlar toplamı 50 milyon TL’nin altında olan mükelleflerin, 2024 yılının ikinci ve üçüncü geçici vergi dönemlerinde düzeltme yapma yükümlülüğünün kaldırılması’ kararına tepki gösterdi.

Demirel, “Yanlışı yanlışla düzeltmeyin. Binlerce beyannamenin düzeltilmesinin getireceği iş yükü ile yorgunluktan tükenmiş olan camiamızın sabrını sınamayın” dedi. Demirel, oda olarak mesleki taleplerini de şöyle sıraladı: “Meslek mensuplarının da insan olduğunu, dinlenmeye ve ailesine zaman ayırmaya ihtiyaç duyduğu hatırlanmalıdır. Binlerce beyannamenin düzeltilmesinin getireceği iş yükü ile yorgunluktan tükenmiş olan camiamızın sabrını sınamayın! Makul ve uygulanabilir taleplerimizi göz önünde bulundurarak, bu uygulamayı ihtiyari olacak şekilde yeniden düzenleyin.” İstanbul - Anka

Okunma Sayısı: 250

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.