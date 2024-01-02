"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 OCAK 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Yap-İşlet’in maliyeti arttı

02 Ocak 2024, Salı 23:11
Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile işletilen otoyol ve köprülerde 1 Ocak itibarıyla geçiş ücretlerine ortalama yüzde 50 zam yapıldı.

Bu artışla birlikte, Osmangazi Köprüsü için 290 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü için 295 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 35 TL ve Avrasya Tüneli için ise 80 TL geçiş ücretleri otomobiller için belirlendi. Bu durum, YİD modeliyle işletilen bu altyapı yatırımlarının hazineye olan yükünü artırdı.

Köprü ve otoyolların katkı payı

KARAR gazetesi yazarı Prof. Dr. Uğur Emek, bu zamların ardından köprü ve otoyollara Hazine’den ödenecek katkı payını hesaplayarak sosyal medya üzerinden paylaştı. Yapılan hesaplamalara göre, mevcut tarifeler ve garanti ödemeleri dahil Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) köprü ve yol bütçesi 74 milyar TL’ye ulaşacak. Bu tarifeler üzerinden şirketlere ödenecek katkı payının ise 30 milyar TL olduğu belirtildi. Prof. Dr. Emek’in paylaştığı tabloya göre, hazinenin katkı payı 1305 lira, Avrasya Tüneli için 136 lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 136 lira, Çanakkale köprüsü için ise 354 lira oldu. Bu gelişmeler, Yap İşlet Devret işletmelerinin Hazine’ye olan mali yükünü ve ekonomik boyutunu ortaya koyuyor. Yapılan zamlar ve artan garanti ödemeleri, bu altyapı yatırımlarının maliyetini ve kamu finansmanı üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 199
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu tablo Türkiye’ye yakışmıyor

    Gazze’deki 10 bin kanser hastası ilaçsız kaldı

    Maaş dengesi alt üst oldu

    İsrail Gazze’de çamura batıyor

    Yap-İşlet’in maliyeti arttı

    Netanyahu hükümeti gidecek

    İstanbul’da enflasyon yüzde 75

    Tarife zulmüyle vergi zammı

    İsrail'in Gazze'den kaçırdığı bebeği geri alın çağrısı

    Gazze'deki saldırıların maliyeti 58 milyar dolar

    Son 24 saatte 207 Filistinli daha şehit edildi - Katledilen Filistinli sayısı 22 bin 185'e yükseldi

    Zonguldak'taki kayıp 7 personel 45 gündür aranıyor

    Japonya'da yanan uçakta bulunan yolcu ve mürettebat tahliye edildi

    Türkiye'de 2023 yılında 74 bin sarsıntı gözlemlendi

    Japonya'daki depremde 48 kişi öldü

    Malatya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 kişi öldü, 36 yaralı var

    Faizde dünya 4.'sü olduk

    Filistinli kardeşlerimize yardım

    Tohumculukta AR-GE’ye ayrılan kaynak artmalı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Vahim gidişatı durdurmanın tek yolu
    Genel

    Bu tablo Türkiye’ye yakışmıyor
    Rüstem GARZANLI

    Diyarbakır, “Şeyh Said Bulvarı”
    Cevher İLHAN

    Geçen yılın son, yeni yılın ilk yüzkarası
    Risale-i Nur'dan

    İslâmiyetin verdiği uhuvvet içinde bin uhuvvet var
    Ali FERŞADOĞLU

    “Kaderim beni günaha zorluyor, ne yapabilirim!?”
    Durmuş Ali İnci

    Her son yeni bir başlangıçtır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Küslükte haklı yer neresidir?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyaset dinin - dindarın birinci meselesi mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.