Yap-İşlet’in maliyeti arttı

Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli ile işletilen otoyol ve köprülerde 1 Ocak itibarıyla geçiş ücretlerine ortalama yüzde 50 zam yapıldı.

Bu artışla birlikte, Osmangazi Köprüsü için 290 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü için 295 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 35 TL ve Avrasya Tüneli için ise 80 TL geçiş ücretleri otomobiller için belirlendi. Bu durum, YİD modeliyle işletilen bu altyapı yatırımlarının hazineye olan yükünü artırdı.

Köprü ve otoyolların katkı payı

KARAR gazetesi yazarı Prof. Dr. Uğur Emek, bu zamların ardından köprü ve otoyollara Hazine’den ödenecek katkı payını hesaplayarak sosyal medya üzerinden paylaştı. Yapılan hesaplamalara göre, mevcut tarifeler ve garanti ödemeleri dahil Karayolları Genel Müdürlüğü’nün (KGM) köprü ve yol bütçesi 74 milyar TL’ye ulaşacak. Bu tarifeler üzerinden şirketlere ödenecek katkı payının ise 30 milyar TL olduğu belirtildi. Prof. Dr. Emek’in paylaştığı tabloya göre, hazinenin katkı payı 1305 lira, Avrasya Tüneli için 136 lira, Yavuz Sultan Selim Köprüsü için 136 lira, Çanakkale köprüsü için ise 354 lira oldu. Bu gelişmeler, Yap İşlet Devret işletmelerinin Hazine’ye olan mali yükünü ve ekonomik boyutunu ortaya koyuyor. Yapılan zamlar ve artan garanti ödemeleri, bu altyapı yatırımlarının maliyetini ve kamu finansmanı üzerindeki etkisini gözler önüne seriyor. Haber Merkezi