Yapı Kredi’de UniCredit ve Koç Grubu ortaklığı bitti

UniCredit ve Koç Topluluğu, Yapı Kredi ve Koç Finansal Hizmetler’deki payların devirleri ile aralarındaki ortaklık sözleşmesinin feshini kapsayan anlaşmaları imzaladı.

Koç Topluluğu’ndan yapılan açıklamaya göre, işlemlerin tamamlanmasıyla birlikte Koç Topluluğu – UniCredit iş ortaklığı sona ererken, Yapı Kredi’deki ortaklık yapısı da yeniden düzenlenecek. UniCredit ve Koç Topluluğu’nun yüzde 50-yüzde 50 ortak olduğu Koç Finansal Hizmetler’in tüm hisseleri Koç Topluluğu’na geçecek. Mevcut durumda Yapı Kredi’nin yüzde 81,90 hissesi Koç Finansal Hizmetler’e aitken, işlem sonrasında Koç Topluluğu, Yapı Kredi sermayesinin yüzde 9,04’üne doğrudan, yüzde 40,95’ine de Koç Finansal Hizmetler üzerinden dolaylı olarak sahip olacak.

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