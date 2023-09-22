“Yapısal reformlar şart”

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 500 baz puan artırarak %25’ten %30’a yükseltti.

Alınan bu kararın ekonomiye etkilerini Prof Dr. Sadi Uzunoğlu değerlendirdi. 500 baz puanlık faiz artışını değerlendiren Prof Dr. Sadi Uzunoğlu, Merkez Bankası’nın teşhisinde bir problem olduğunu iddia ederek şunları söyledi: “Dolayısıyla enflasyonda da bu katılık devam edecek. Fiyatlama davranışlarının düzeltilmesi için toplumsal uzlaşmaya dayalı bütünlüklü bir program olması lazım. Sadece faizle enflasyonu aşağıya doğru çekemezsin. Bununla ilgili işte hep söylediğimiz mutlaka yapısal reformlar lazım. Gerçekten çok kapsamlı bir programla fiyatlama davranışlarını değiştirecek bir güven vermeniz gerekiyor.”

Haber Merkezi