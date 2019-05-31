Yapısal tedbirlerle ekonominin çarkı döner

ASO Başkanı Nurettin Özdebir, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumunun bu yılın ilk çeyreğine ilişkin açıkladığı gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını değerlendirdi.

Açıklanan yapısal tedbirlere değinen Özdebir, “Yapısal tedbirlerin hayata geçmesi, para ve sermaye piyasalarında uygulamaya konulan adımların beklenen sonucu vermesi ve en önemlisi Türkiye’nin risk primini yükselten olumsuz dış politik gelişmelerin son bulmasıyla ekonominin çarkları yeniden dönecektir.” değerlendirmesinde bulundu. Özdebir, sanayinin ilk çeyrekte yüzde 4,3 ile Türkiye genelinin üstünde daralmasının dikkat çekici olduğunun altını çizerek, “2009’dan bu yana ilk çeyrekte her yıl büyüme gösteren Türk sanayisi, aradan geçen 9 senenin sonunda ilk kez küçülmeyle karşı karşıya kalmıştır. Son 3 ayda ortalamada yüzde 4,9 daralan sanayi üretim endeksi değeri aslında ilk çeyrek üretiminin bugün açıklanan rakamlara paralel geleceğinin sinyallerini bize vermişti. Kapasite kullanım oranı da yılın ilk üç ayında, geçen seneye kıyasla yüzde 4,7 azalma göstermişti.” ifadelerini kullandı.

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