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2 TEMMUZ 2023 PAZAR - YIL: 54

Yardıma muhtaç hane sayısı 1 milyon arttı

02 Temmuz 2023, Pazar 22:19
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ardından ülkede yardıma muhtaç hane sayısında 1 milyon artış yaşandı.

Türkiye’de 2018 yılında referandum ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildi. Yoksullukla mücadele etmek, ülkenin refah seviyesi yükseltmek iddiasıyla gelen sistemin ardından ülke gün geçtikçe daha da derinleşen bir krize sürüklendi. Döviz kurlarındaki yükselişin önüne geçmek adına devreye alınan Yeni Ekonomi Modeli ile de enflasyonun yükselişi devam etti. Vatandaşların geçim sıkıntısı ise giderek büyüdü. Sosyal yardımlardaki artışlar da vatandaşların yardım almadan hayatını sürdürmekte zorlandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

4 milyon 419 bin 286 haneye yükseldi

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilen 2018’de 3 milyon 494 bin 932 hane sosyal yardım alırken, 2022’de bu sayı 4 milyon 419 bin 286 haneye yükseldi. Şartlı eğitim ve sağlık yardımları kapsamında da 3 milyon 279 bin 253 kişiye yardımda bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2022 faaliyet raporunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yardımları sıralandı. Eşi vefat eden 89 bin 300 kadına 631 milyon TL, asker ailelerine 166 milyon TL, öksüz ve yetim 47 bin 362 kişiye 178 milyon TL yardım yapıldı. Aile Destek Programı ile de 2022’de 3 milyon haneye 13 milyar TL yardım verildi. 2022’de engel oranı yüzde 70 ve üzeri olan vatandaşlara 4.63 milyar TL ödendi. Engelli yakınlarına da 1.04 milyar TL ödeme yapıldı. Yaşlı aylıkları kapsamında 2022’de 12 milyar TL ödeme sağlandı. Genel sağlık sigortası primi devlet tarafından ödenen kişi sayısı 9 milyon 488 bin 411 oldu ve 33.55 milyar TL prim desteği sağlandı.

3 buçuk milyondan fazla hane elektrik yardımı aldı

Sözcü’nün haberine göre, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2022 faaliyet raporundaki bilgilere göre 2019’da 1 milyon 343 bin 109 hane elektrik yardımından faydalandı. Bu sayı 2020’de ise 1 milyon 659 bin 448 haneye çıktı. 2021’de ise elektrik yardımından faydalanan hane sayısı 1 milyon 792 bin 200 oldu. 2022’de elektrik yardımı alan hane, 3 milyon 690 bin 582’ye yükseldi ve 4 milyar 72 milyon TL destek sağlandı.

Haber Merkezi

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