Yarıyıl tatili bilet satışlarını % 85 artırdı

Enuygun.com’un verilerine göre otobüs bileti satışları sömestir tatilinin ilk günlerinde yüzde 85 arttı.

Enuygun.com açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı takviminde 23 Ocak-3 Şubat tarihleri arasında gerçekleşeceği ilan edilen yarıyıl tatiline sayılı günler kalırken bilet satışları da hızlandı. Enuygun.com’un verilerine göre yarıyıl tatilinin başladığı 23 Ocak Pazartesi günü ve öncesindeki hafta sonunu içerecek şekilde otobüs bileti satışları ve aramaları artış göstermeye başladı. 20 Ocak Cuma ve 23 Ocak Pazartesi arasındaki 4 günlük dönemde otobüs bileti satışları yüzde 85, otobüs bileti aramaları ise yüzde 55 arttı.

AA

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