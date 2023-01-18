Yatırım pozisyonunda 265 milyar dolar açık

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2022 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, kasımda 2021 sonuna kıyasla Türkiye’nin yurt dışı varlıkları yüzde 4,9 artışla 302,4 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 4,3 yükselişle 567,3 milyar dolar oldu. Böylece, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net UYP, kasımda eksi 265,0 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2021 sonunda eksi 255,8 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. AA

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