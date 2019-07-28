CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “İktidar talimatla kağıt üzerinde enflasyonu indiriyor, talimatla da faiz indirimi yapıyor. Merkez Bankası’nın faizleri düşürdüğü gün, reel kesim güven endeksi, sektörel güven endeksi ve kapasite kullanım oranları dibe vurdu. Bankalardaki TL mevduatı düşüyor. Faiz inse de kredi verecek para yok, yatırım yapacak heves yok” dedi.

Toprak, yaptığı açıklamada Merkez Bankası’nın 4.25 puanla tarihindeki en yüksek faiz indirimini yaptığına işaret ederek, geçen yıl Eylül ayında da tek seferde 6 puan birden faiz arttırdığını hatırlattı. Toprak, ‘Türkiye ekonomisi artık serbest piyasadan kumanda ekonomisine, kapalı ekonomi modeline geçmiş bulunuyor. Bu modelde ekonominin gerekleri ve gerçekleri değil, bir kişinin istekleri doğrultusunda kararlar alındığı için, kuyrukların, karaborsanın, dövizde, faizde resmî ve tezgâh altı olmak üzere çifte fiyatların ortaya çıkması kaçınılmazdır. Üç ay önce soğan üreticileri terörist ilân edildi, depolar basıldı. Çadırlı tanzim satış şovları gibi, şimdi de talimatla faiz ve enflasyon kâğıt üzerinde indirilmektedir. TÜİK’in marketlere telefonla talimat verip fiyat indirterek enflasyonu düşük çıkartması ve MB’nin de talimatla faiz indirmesi, örneği görülmemiş bir ekonomik tiyatrodur”diye konuştu.

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