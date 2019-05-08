Yatırımcının güvenini azaltır

TÜSİAD’ın demokratik hukuk çerçevesinde kalan açıklamasına bile tahammül edilemediğinin altını çizen ekonomist Dr. Cüneyt Akman, Türk ekonomi yönetiminin yatırımcılara güven vermekten uzak olduğunu savundu.

Yüksek Seçim Kurulu’nun 31 Mart’taki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini yenileme kararının ardından Türk ekonomisindeki temel göstergelerde olumsuz gelişmeler yaşandı. Yerel seçimin ertesi günü 5,48 olan Dolar/TL kuru bu sabah 6,19 o gördükten sonra 6,15-6,16 aralığında bulunuyor. Böylelikle Türk Lirası’nın Amerikan Doları karşısındaki değer kaybı, % 12’yi aştı. Ekonomideki negatif işaretler Dolar/TL kuru ile sınırlı değil. İki yıllık devlet tahvili faizi de Pazartesi gününe göre % 4.82 artış göstererek % 25,22’ye ulaştı. İki yıllık devlet tahvili 11 Ekim 2018 tarihinde son on yılın rekorunu kırarak % 27’ye ulaştıktan sonra 15 Ocak 2019’da % 18’in altına düşmüştü. VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Dr. Cüneyt Akman, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TÜSİAD’ın demokratik hukuk çerçevesinde kalan açıklamasına bile tahammül edemediğinin altını çizerek, Türk ekonomi yönetiminin yatırımcılara güven vermekten uzak olduğu görüşünde olduğunu söyledi.

‘Sorunlar inkÂr ediliyor’

Dr. Akman, “Ekonomiyle ilgili parlak şeyler söylemek mümkün değil. Faizler % 25’in üzerine çıktı. Dolar malum 6.15-6.20 arasında gidiyor, Borsa İstanbul 91 bin seviyesine indi. Banka hisselerinde düşüş daha yüksek. Her türlü şeyde düşüş var. Uluslar arası ajanslar yabancı yatırımcıların kaçtıklarını yazıyor. Tek fren mekanizması çok hızlı çıkarlarsa aşırı zarar ederler. O yüzden yavaş hareket ediliyor. TÜSİAD’ın olabilecek en yumuşak en kibar tondaki eleştirisi ‘sabotaj’ gibi değerlendiriliyor. Bu durum ekonomide var olan sorunların inkâr edildiğini gösteriyor. Bu da problemlerin çözülemeyeceği duygusunu yaratıyor. Seçimlerden sonra hükümetin en büyük kozu siyasi istikrardı. Ekonomiye odaklanacağı beklentisi vardı. Fakat Bakan Albayrak’ın açıkladığı reform programında reformdan eser yoktu. Şimdi bunların üzerinde ‘Türkiye’de bir daha demokratik seçim yapılabilir mi?’ sorusu da eklendi. Çünkü bugüne kadar Türkiye’nin demokrasiyle ilgili tartışılsa seçim yapabilir bir ülke olarak düşünülüyordu. Bu seçim tekrarı hükümetin istemediği sonuç çıkarsa o seçimler yeniden yapılabilir düşüncesini ortaya koyuyor ki bu güvensizliği arttırır” dedi.