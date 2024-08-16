Yatırımlar yarı yarıya azaldı

Haziran’da teşvikli yatırımlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,6 azalarak 63 milyar 367 milyon liraya geriledi. Aynı dönemde teşvike bağlana yatırım sayısı yüzde 38,02 azalarak 771’e indi.

Ocak Haziran döneminde ise teşvik belgeli yatırım tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,75 azalarak 438 milyar 501 milyon liraya geriledi. Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar kapsamında düzenlenen proje bazlı teşvik belgelerinde öngörülen yatırım tutarı 2017 yılından bu yana öngörülen yatırım tutarı 1 trilyon 50 milyar liraya ulaştı. Burada en büyük hacimli yatırım 326 milyar lira ile ham petrol ve doğalgaz çıkarımı sektörüne yapıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın EKONOMİ’ye açıkladığı teşvik sistemindeki değişiklik hazırlıkları sürerken, mevcut teşvik sistemindeki yatırımların seyri de düşüş trendine devam ediyor. Haber Merkezi Haber Merkezi

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