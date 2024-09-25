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26 EYLÜL 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Yatıyoruz kalkıyoruz zam

25 Eylül 2024, Çarşamba 18:00
Benzine gelen 1 lira 20 kuruşluk zamma Osmaniye’nin Kadirli ilçesindeki vatandaşlar tepki gösterdi.

Akaryakıt istasyonuna benzin almaya gelen bir vatandaş, “Her gün zam, yatıyoruz kalkıyoruz zam. Zamdan başka bir şey yok. Emekliyim ama ne geliyor ki? Alıyorsun akşama kadar bitirip eve gidiyorsun. Evvel emekli aldığı zaman iki tane kurbanlık alırdım şimdi yarım kurbanlık gelmiyor kurbanlık zamanı” dedi. Benzin almaya gelen bir vatandaş şöyle konuştu: “Her gün zam, yatıyoruz kalkıyoruz zam. Zamdan başka bir şey yok. Emekliyim ama ne geliyor ki? Alıyorsun akşama kadar bitirip eve gidiyorsun. Hep zam geliyor, hep zam geliyor ne yapacağız? Her şeye, sadece benzine gelmiyor, her şeye geliyor. Mazota da geliyor, gaza da geliyor şimdi her tarafa öyle.”

Osmaniye - anka

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