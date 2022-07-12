Yaz geldi, fiyatlar yine düşmedi

Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan nisan ayında, “Yazın gıda ürünlerinin fiyatı düşer. Bu yıl bolluk, bereket yılı” dedi. Ancak yaz ortasına gelinmesine rağmen sebze-meyve fiyatlarında beklenen düşüş olmadığı gibi tezgahlar da ürün bulunsa da evlerde bir nevi gıda kıtlığı yaşanıyor.

Ekonomistlerin oluşturduğu ENAG’ın yüzde 175, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ise yüzde 78,6 olarak hesapladığı enflasyon kontrol altına alınamazken, zam yağmuru artık günlük hayatın bir parçası haline geldi. TÜİK’in geçen hafta yüzde 138,3 olarak açıkladığı üretici enflasyonuysa zam furyasının devam edeceğinin ilanı oldu. gazeteduvar’ın haberine göre, üretim maliyetlerindeki yüksek artışlar nedeniyle sebze ve meyveyi bu yaz da daha uygun fiyata almak mümkün gözükmüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) hesaplamalarına göre; tarımsal üretimin temel maliyetlerinden gübre fiyatları son bir yılda yüzde 200 ile yüzde 230, mazot yüzde 276, besi yemi yüzde 123, süt yemi yüzde 126, zirai ilaç yüzde 89, elektrik yüzde 129,4 zamlandı.

ERDOĞAN BU KEZ DE 2023 BAHARINI İŞARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, enflasyonu ve hayat pahalılığını düşürmek için sürekli yeni tarih veriyordu. 4 Austos 2021’de “Ağustos ile birlikte enflasyonda düşüşü göreceğiz. Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Nisan 2022’de “Yaz gelip mahsuller ortaya çıktıkça gıda ürünlerinin fiyatı düşer. Bu yıl bolluk, bereket yılı” cümlesini kullanırken, en son, 6 Temmuz 2022’de “İnşallah önümüzdeki şubat-mart (2023) aylarıyla birlikte enflasyonu da kontrol altına almış olarak yolumuza devam edeceğiz” cümlelerini sarfederek vatandaşı oyalamaya devam etti.

Haber Merkezi