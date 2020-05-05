Yedek parça deposu oldu

Geçtiğimiz Haziran ayında, sahibi olduğu Opel markasının Torbalı ilçesinde yer alan arazisine yatırım yapacağını açıklayan Groupe PSA Türkiye, İzmir Torbalı lokasyonunda yapılandırılan yedek parça deposunun faaliyetine başladığını duyurdu.

Groupe PSA’nın Türkiye ekonomisi ve pazarına inandığını açıklayan Türkiye Başkanı Olivier Cornuaille, deponun dört markaya hizmet verdiğini vurguladı. Cornuaille, Groupe PSA’nın sahibi olduğu Peugeot, Citroën, Opel ve DS markalarıyla birlikte yatırımlarına ve büyümeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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